Un nouveau coup dur pour le FC Metz

La poisse continue… Comme l’a annoncé le FC Metz ce mercredi, Benjamin Stambouli s’est blessé vendredi dernier lors du match contre Lille. Le milieu de terrain de 35 ans a subi une fracture à une côte à la suite d’un choc avec Alexsandro. Selon la chaîne Moselle TV, le vétéran grenat manquera donc plusieurs semaines aux Grenats. En moyenne, ce type de blessure entraîne une absence comprise entre quatre et six semaines.

🚒 Touché face au @losclive, Benjamin Stambouli souffre d'une fracture à une côte. Bon rétablissement Ben, on espère te voir rapidement sur les terrains ♥️…

JE pour SOFOOT.com