 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouveau coup dur pour le FC Metz
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 18:22

Un nouveau coup dur pour le FC Metz

Un nouveau coup dur pour le FC Metz

La poisse continue… Comme l’a annoncé le FC Metz ce mercredi, Benjamin Stambouli s’est blessé vendredi dernier lors du match contre Lille. Le milieu de terrain de 35 ans a subi une fracture à une côte à la suite d’un choc avec Alexsandro. Selon la chaîne Moselle TV, le vétéran grenat manquera donc plusieurs semaines aux Grenats. En moyenne, ce type de blessure entraîne une absence comprise entre quatre et six semaines.

🚒 Touché face au @losclive, Benjamin Stambouli souffre d'une fracture à une côte. Bon rétablissement Ben, on espère te voir rapidement sur les terrains ♥️…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank