Un ancien joueur des Verts ravi de voir que Timothée Chalamet ne l’a pas oublié

Chalamet les rend tous dingue. Alors qu’il a présenté le nouveau maillot de Sainté en direct dans le JT de TF1 ce weekend, Timothée Chalamet en a une nouvelle fois profité pour étaler sa science sur les Verts , qu’il allait voir au stade lorsqu’il était en vacances chez ses grand-parents. Il en a ainsi profité pour balancer une petite liste de noms de joueurs qui l’ont fait rêver, parmi lesquels, Dabo, Matuidi, Payet, Perrin, mais aussi Carlos Bocanegra, international américain.

Thanks for the shoutout @RealChalamet . The atmosphere in le Chaudron etait magnifique! https://t.co/pddVwReuwc…

JF pour SOFOOT.com