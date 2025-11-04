Un nouveau coach viré en Serie A
La vita è bella quand on est coach en Italie.
Après Igor Tudor et Patrick Vieira, c’est au tour de Stefano Pioli de se faire virer . Revenu au sources après un passage d’un an à Al-Nassr, le technicien italien avait beaucoup trop de trous à combler. Lanterne rouge de Serie A, la Fio n’a gagné aucun match depuis le début de saison, et ce, malgré un effectif de qualité, avec notamment un certain rappeur de FC26 Moise Kean, auteur de 25 buts la saison passée.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
