 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe de France : Exploit d’Avranches face à Brest, Reims et Lens passent sans forcer, Angers se fait peur
information fournie par So Foot 19/12/2025 à 22:59

Coupe de France : Exploit d’Avranches face à Brest, Reims et Lens passent sans forcer, Angers se fait peur

Coupe de France : Exploit d’Avranches face à Brest, Reims et Lens passent sans forcer, Angers se fait peur

Plus d’informations à venir…

Avranches 1-1 (4-3 tab) Brest

Canet-en-Roussillon 0-1 Montpellier

Croix 0-4 Reims

Guingamp 0-1 Laval

Les Herbiers 0-0 (6-5 tab) Angers

Périgny 1-2 Le Mans

Lens 3-1 Feignies-Aulnoye

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bologne rejoint Naples en finale de la Supercoupe d’Italie
    Bologne rejoint Naples en finale de la Supercoupe d’Italie
    information fournie par So Foot 19.12.2025 22:43 

    Bologne 2-1 (ap tab) Buts : Orsolini (35 e , sp) pour Bologne // Thuram (2 e ) pour l’Inter Son bijou n’aura servi à rien.… JD pour SOFOOT.com

  • Dortmund dauphin provisoire de Bundesliga après sa victoire dans le Borussico
    Dortmund dauphin provisoire de Bundesliga après sa victoire dans le Borussico
    information fournie par So Foot 19.12.2025 22:27 

    Borussia Dortmund 1-0 Borussia Mönchengladbach But : Brandt (10 e ) pour le BVB Service minimum, satisfaction maximum.… JD pour SOFOOT.com

  • Mickaël Landreau claque la porte de la Direction de l’arbitrage
    Mickaël Landreau claque la porte de la Direction de l’arbitrage
    information fournie par So Foot 19.12.2025 21:46 

    Qui savait qu’il était là-bas déjà ? L’aventure de Mickaël Landreau avec la Direction de l’arbitrage a pris fin ce vendredi soir. Nommé au sein de l’instance au mois d’août 2024, l’ancien portier du FC Nantes, également consultant à la télévision, a choisi de rendre ... Lire la suite

  • Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »
    Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »
    information fournie par So Foot 19.12.2025 18:52 

    Mais si, Mainoo. Lors de la conférence de presse précédant le match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa, Rúben Amorim a été interrogé au sujet de Kobbie Mainoo , dont le demi-frère du joueur a porté un t-shirt avec l’inscription « Free Kobbie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank