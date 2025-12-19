 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mickaël Landreau claque la porte de la Direction de l’arbitrage
information fournie par So Foot 19/12/2025 à 21:46

Mickaël Landreau claque la porte de la Direction de l’arbitrage

Mickaël Landreau claque la porte de la Direction de l’arbitrage

Qui savait qu’il était là-bas déjà ?

L’aventure de Mickaël Landreau avec la Direction de l’arbitrage a pris fin ce vendredi soir. Nommé au sein de l’instance au mois d’août 2024, l’ancien portier du FC Nantes, également consultant à la télévision, a choisi de rendre son mandat avec le sentiment que « le dialogue avec les clubs s’est […] considérablement renforcé et doit impérativement se poursuivre. […]. L’arbitrage français peut faire l’objet de critiques, comme partout, mais il demeure d’une grande qualité. »

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »
    Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »
    information fournie par So Foot 19.12.2025 18:52 

    Mais si, Mainoo. Lors de la conférence de presse précédant le match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa, Rúben Amorim a été interrogé au sujet de Kobbie Mainoo , dont le demi-frère du joueur a porté un t-shirt avec l’inscription « Free Kobbie ... Lire la suite

  • La LFP muscle encore son arsenal juridique contre le streaming illégal
    La LFP muscle encore son arsenal juridique contre le streaming illégal
    information fournie par So Foot 19.12.2025 17:50 

    L’étau se resserre. Engagée dans une vaste croisade contre le piratage, la LFP a annoncé qu’elle avait remporté une nouvelle bataille ce jeudi au Tribunal judiciaire de Paris.… CMF pour SOFOOT.com

  • Arne Slot emballé par la progression de Hugo Ekitike
    Arne Slot emballé par la progression de Hugo Ekitike
    information fournie par So Foot 19.12.2025 17:43 

    La meilleure attaque, c’est la défense. Arrivé l’été dernier à Liverpool, Hugo Ekitike commence doucement à cocher toutes les cases du bingo Arne Slot. Des buts, de la vitesse, de la technique ? Oui, merci, on savait déjà. Mais ce vendredi en conférence de presse, ... Lire la suite

  • L'UEFA réduit la sanction de Lucas Hernández
    L'UEFA réduit la sanction de Lucas Hernández
    information fournie par So Foot 19.12.2025 17:33 

    Retour prévu en fanfare. Initialement suspendu pour trois rencontres après avoir écopé d’un carton rouge pour son coup de coude sur Xavi Simons face à Tottenham (5-3) fin novembre, Lucas Hernández a finalement vu sa peine être allégée par la commission de contrôle, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank