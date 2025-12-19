Mickaël Landreau claque la porte de la Direction de l’arbitrage
Qui savait qu’il était là-bas déjà ?
L’aventure de Mickaël Landreau avec la Direction de l’arbitrage a pris fin ce vendredi soir. Nommé au sein de l’instance au mois d’août 2024, l’ancien portier du FC Nantes, également consultant à la télévision, a choisi de rendre son mandat avec le sentiment que « le dialogue avec les clubs s’est […] considérablement renforcé et doit impérativement se poursuivre. […]. L’arbitrage français peut faire l’objet de critiques, comme partout, mais il demeure d’une grande qualité. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
