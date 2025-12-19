Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Dortmund dauphin provisoire de Bundesliga après sa victoire dans le Borussico
information fournie par So Foot•19/12/2025 à 22:27
Dortmund dauphin provisoire de Bundesliga après sa victoire dans le Borussico
Plus d’informations à venir… Avranches 1-1 (4-3 tab) Brest Canet-en-Roussillon 0-1 Montpellier Croix 0-4 Reims Guingamp 0-1 Laval Les Herbiers 0-0 (6-5 tab) Angers Périgny 1-2 Le Mans Lens 3-1 Feignies-Aulnoye … JD pour SOFOOT.com
Qui savait qu’il était là-bas déjà ? L’aventure de Mickaël Landreau avec la Direction de l’arbitrage a pris fin ce vendredi soir. Nommé au sein de l’instance au mois d’août 2024, l’ancien portier du FC Nantes, également consultant à la télévision, a choisi de rendre ...
Lire la suite
Mais si, Mainoo. Lors de la conférence de presse précédant le match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa, Rúben Amorim a été interrogé au sujet de Kobbie Mainoo , dont le demi-frère du joueur a porté un t-shirt avec l’inscription « Free Kobbie ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer