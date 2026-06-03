Un nouveau club de Ligue 1 va changer de coach

Attention, grosse cote sur le marché ! Après Pierre Sage, voilà un autre entraîneur qui va quitter le navire . Alexandre Dujeux va en effet partir d’Angers, comme le club l’a annoncé dans un communiqué officiel.

Du jeu par Dujeux

Le maintien en poche et auréolé une belle 13 e place malgré des moyens très limités, le désormais ex-coach angevin a pour lui d’avoir cherché à proposer beaucoup de jeu malgré un contexte qui ne s’y prêtait pas toujours et devrait intéresser plus d’une écurie de plus gros calibre .…

JF pour SOFOOT.com