Un nouveau club de Ligue 1 va changer de coach
Attention, grosse cote sur le marché ! Après Pierre Sage, voilà un autre entraîneur qui va quitter le navire . Alexandre Dujeux va en effet partir d’Angers, comme le club l’a annoncé dans un communiqué officiel.
Du jeu par Dujeux
Le maintien en poche et auréolé une belle 13 e place malgré des moyens très limités, le désormais ex-coach angevin a pour lui d’avoir cherché à proposer beaucoup de jeu malgré un contexte qui ne s’y prêtait pas toujours et devrait intéresser plus d’une écurie de plus gros calibre .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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