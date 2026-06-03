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L’Italie entame parfaitement sa route vers le Mondial 2030
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 23:23

L’Italie entame parfaitement sa route vers le Mondial 2030

L’Italie entame parfaitement sa route vers le Mondial 2030

La route est longue vers le prochain Mondial. Pendant que la plupart des grandes sélections préparent gentiment la Coupe du monde, l’Italie reste bien discrète et lance sa nouvelle génération pour essayer de sortir la tête de l’eau.

Une première depuis 1912

Avec une liste de novices, le chemin de la rédemption débutait donc face au Luxembourg. Et l’histoire retiendra que c’est avec un succès obtenu grâce à un but sur corner de Pio Esposito , que les Italiens ont lancé ce nouveau cycle pour la Squadra Azzurra (0-1) .…

JF pour SOFOOT.com

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