Un nouveau candidat pour entraîner au Havre

Ba ouais, logique. Dernier de Ligue 2, Le Havre cherche un nouvel entraîneur après le licenciement de Didier Digard. Jaïr Karam officiera sur le banc pour Lorient ce week-end, mais le HAC souhaiterait s’attacher les services d’un nouveau coach pendant la trêve. Le nouveau président Yacine Sossé Alaoui déclarait vendredi en conférence de presse espérer « que pour le déplacement à Troyes (vendredi 20 novembre) , on ait notre nouvel entraîneur.» Antoine Kombouaré, Vikash Dhorasoo et désormais Ibrahim Ba sont les principaux candidats pour le poste.

Ibrahim Ba « se sent prêt »

D’après les infos du quotidien sportif, ce dernier a postulé et, à l’heure où cette brève est écrite, n’a pas encore été recontacté par la direction du HAC. Détenteur de la Licence pro UEFA, le plus haut niveau de diplôme d’entraîneur reconnu par l’instance européenne, Ibrahim Ba « se sent prêt » à devenir le coach de son ancien club. Le Français a par ailleurs longtemps été recruteur à l’AC Milan. La direction du Havre choisira son futur entraîneur après « pas mal de visionnage et d’interviews avec les différents candidats. » …

MBC pour SOFOOT.com