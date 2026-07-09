José Fonte a trouvé un nouveau job
Les Black Cats prennent un accent lusitanien. Qualifié en Ligue Europa grâce à sa belle septième place en Premier League, Sunderland veut donner les moyens à son coach Régis Le Bris d’être ambitieux . Ce jeudi, le club anglais a officialisé l’arrivée d’un renfort important , et il n’est pas des moindres puisqu’il s’agit de l’ex-international portugais José Fonte.
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