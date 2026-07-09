Un gardien français débarque à Arsenal

C’est important une bonne doublure pour le froid de l’Angleterre. Illan Meslier débarque à Arsenal après l’expiration de son contrat à Leeds United. Le gardien, international espoir à 13 reprises, en plus de ses sélections avec les U18, U19 et U20 de l’équipe de France, était dans la discussion pour une convocation avec les Bleus en 2023, avant que les trains Samba, Chevalier, puis Risser ne passe devant lui. Le portier de 26 ans aux 107 matchs de Premier League avec le club du nord de l’Angleterre avait perdu sa place de titulaire cette saison, devenant même troisième gardien , derrière Lucas Perri et Karl Darlow.

Embed x.com…

NB pour SOFOOT.com