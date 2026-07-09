Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Lorient s’offre un espoir de Nice
information fournie par So Foot•09/07/2026 à 15:42
Lorient s’offre un espoir de Nice
Encore un Niçois qui fait ses valises.
Le FC Lorient a officialisé ce jeudi l’arrivée de Gabin Bernardeau en provenance de l’OGC Nice.
Le milieu de terrain de 20 ans s’est engagé pour
quatre saisons avec les Merlus, soit jusqu’en juin 2030.
La pression monte, mais pas pour le sélectionneur marocain. Interrogé à l’arrivée de ses joueurs au stade de Foxborough, Mohamed Ouahbi s’est montré très confiant avant de défier l’équipe de France en quarts de finale de la Coupe du monde. Embed x.com… TJ pour ...
Lire la suite
Le chemin sera (encore) long. Le Vfl Wolfsburg a communiqué ce jeudi sur la situation de Christian Eriksen, victime d’un deuxième malaise cardiaque au mois de juin lors d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine. Le meneur de jeu va suivre un protocole de ...
Lire la suite
L’été des records. Indispensable avec l’équipe de France depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé ne cesse de battre des records individuels . Meilleur buteur de l’histoire des Bleus, à la course des meilleurs buteurs de la Coupe du monde devant Miroslav Klose ...
Lire la suite
À ne pas confondre avec Ryan Reynolds. Quelques jours après Elezier Mayenda, le Stade rennais frappe encore mais cette fois en défense. Les Bretons s’offrent le renfort de l’Américain Bryan Reynolds, qui évoluait depuis trois saisons au KVC Westerlo . Le latéral ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer