Un Nantais a prolongé ses vacances

L’opération remontée se déroule à merveille. Le FC Nantes a débuté sa préparation ce samedi avec une victoire en match amical face à Fleury, club de Ligue 3 (5-0). Une rencontre pour laquelle un cadre des Canaris manquait à l’appel. Pas sélectionné avec l’Egypte pour la Coupe du monde, Mostafa Mohamed n’a pourtant toujours pas repris le chemin de l’entraînement . « Aujourd’hui, on voit beaucoup de choses dans le football qui sont incohérentes. C’est lui qui a décidé de faire ça. On verra quand il revient » , a fustigé le revenant Michel Der Zakarian, nommé à la tête de ce FC Nantes en quête de retour en Ligue 1.

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TB pour SOFOOT.com