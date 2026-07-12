 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un Nantais a prolongé ses vacances
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 17:24

Un Nantais a prolongé ses vacances

Un Nantais a prolongé ses vacances

L’opération remontée se déroule à merveille. Le FC Nantes a débuté sa préparation ce samedi avec une victoire en match amical face à Fleury, club de Ligue 3 (5-0). Une rencontre pour laquelle un cadre des Canaris manquait à l’appel. Pas sélectionné avec l’Egypte pour la Coupe du monde, Mostafa Mohamed n’a pourtant toujours pas repris le chemin de l’entraînement . « Aujourd’hui, on voit beaucoup de choses dans le football qui sont incohérentes. C’est lui qui a décidé de faire ça. On verra quand il revient » , a fustigé le revenant Michel Der Zakarian, nommé à la tête de ce FC Nantes en quête de retour en Ligue 1.

Embed x.com…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank