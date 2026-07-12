 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samuel Eto'o en pince pour un Bleu
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 21:36

Samuel Eto'o en pince pour un Bleu

Samuel Eto'o en pince pour un Bleu

À chaque Coupe du monde, il fait tourner les têtes. Meilleur buteur du Mondial (à égalité avec Lionel Messi) à l’approche des demi-finales, Kylian Mbappé ne saura bientôt plus quoi faire de toutes les louanges qu’il reçoit . Les dernières en date ? Elles lui viennent de Samuel Eto’o , dans une interview pour Le Parisien . « À seulement 27 ans, il a déjà marqué plusieurs générations et inscrit son nom parmi les grandes figures de l’histoire du football. Kylian Mbappé est un phénomène » , affirme carrément le président de la Fédération camerounaise de football.

L’ancien attaquant du Barça admire « une personnalité charismatique et une présence qui influencent une rencontre avant même le coup d’envoi. Les adversaires le craignent, parce qu’ils savent qu’il peut changer le cours d’un match à tout moment. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le N.3 mondial Alexander Zverev (g) félicite le N.1 Jannik Sinner qui vient de gagner le finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Wimbledon: Sinner reconduit son titre et réaffirme son emprise sur le circuit
    information fournie par AFP 12.07.2026 21:59 

    Il y a eu match, mais le patron reste bel et bien Jannik Sinner: sevré de trophées majeurs depuis un an et titillé par le récent champion de Roland-Garros Alexander Zverev, le N.1 mondial a malgré tout triomphé dimanche à Wimbledon pour la deuxième année d'affilée. ... Lire la suite

  • Wimbledon
    Sinner triomphe à Wimbledon et conserve son titre
    information fournie par Reuters 12.07.2026 21:20 

    par Shrivathsa Sridhar Jannik Sinner ‌a conservé dimanche son titre à Wimbledon en battant Alexander Zverev (6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4) ​en finale, décrochant ainsi son cinquième trophée du Grand Chelem et prolongeant à dix victoires consécutives sa série face à ... Lire la suite

  • Le PP, parti d'opposition espagnol, organise une manifestation contre le gouvernement socialiste
    Football/Coupe du monde: Les propos racistes de Mariano Rajoy dénoncés en France et en Espagne
    information fournie par Reuters 12.07.2026 21:04 

    Le président ‌de la Fédération française de football a dénoncé dimanche les ​propos tenus par l'ancien président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy selon lequel l'équipe alignée pour la Coupe du monde ​en Amérique du Nord ne comportait aucun Français. "Les ... Lire la suite

  • Le nouvel entraîneur de Strasbourg dévoile sa stratégie
    Le nouvel entraîneur de Strasbourg dévoile sa stratégie
    information fournie par So Foot 12.07.2026 20:18 

    Mais qui es-tu, Hugo Oliveira ? Le nouvel entraîneur de Strasbourg est arrivé en Alsace ce dimanche . L’occasion d’en dire plus sur ses ambitions et la manière dont il compte faire jouer le Racing la saison prochaine. « Je suis très heureux d’être ici, c’est un ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank