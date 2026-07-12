Samuel Eto'o en pince pour un Bleu

À chaque Coupe du monde, il fait tourner les têtes. Meilleur buteur du Mondial (à égalité avec Lionel Messi) à l’approche des demi-finales, Kylian Mbappé ne saura bientôt plus quoi faire de toutes les louanges qu’il reçoit . Les dernières en date ? Elles lui viennent de Samuel Eto’o , dans une interview pour Le Parisien . « À seulement 27 ans, il a déjà marqué plusieurs générations et inscrit son nom parmi les grandes figures de l’histoire du football. Kylian Mbappé est un phénomène » , affirme carrément le président de la Fédération camerounaise de football.

L’ancien attaquant du Barça admire « une personnalité charismatique et une présence qui influencent une rencontre avant même le coup d’envoi. Les adversaires le craignent, parce qu’ils savent qu’il peut changer le cours d’un match à tout moment. » …

TB pour SOFOOT.com