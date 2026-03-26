Népal: le futur Premier ministre salue sa victoire dans un clip de rap, appelle à l'unité

Balendra Shah, chef du Parti national indépendant (RSP) et futur Premier ministre, arrive pour prêter serment lors d'une cérémonie d'investiture au Parlement à Katmandou, le 26 mars 2026 au Népal ( AFP / PRAKASH MATHEMA )

Le futur Premier ministre du Népal, le rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah, a salué jeudi soir sa victoire aux élections législatives en appelant dans un clip musical à l'unité du pays, à la veille de son investiture à la tête du gouvernement.

"Népalais unis, l'histoire est en marche", chante "Balen" Shah, 35 ans, dans ce clip de rap nourri d'images de sa campagne électorale publié sur les réseaux sociaux, sa première expression publique depuis le scrutin du 5 mars.

M. Shah a été élu à la Chambre des représentants en battant l'ex-Premier KP Sharma Oli, 74 ans, chassé du pouvoir en septembre dernier lors de l'insurrection meurtrière menée par les jeunes de la Génération Z.

Dans un rapport publié dans la presse jeudi, la commission chargée d'enquêter au Népal sur la répression de ces manifestations a recommandé des poursuites pénales contre M. Oli et d'autres anciens hauts responsables du pays.

Photo diffusée le 26 mars 2026 par le Club des photojournalistes du Népal, montre Balendra Shah (3e d), chef du Parti national indépendant (RSP), et d'autres parlementaires prêtant serment lors d'une cérémonie d'investiture au Parlement à Katmandou, au Népal ( Nepal's Photojournalist Club / Prabin RANABHAT )

Ces deux jours d'émeutes ont causé la mort d'au moins 76 personnes et plus de 2.400 blessés, selon le rapport de plus de 900 pages de la commission.

Les élections législatives ont été remportées haut la main par le Parti national indépendant (RSP, centriste), qui a raflé 182 des 275 sièges à pourvoir.

Les nouveaux parlementaires, dont "Balen" Shah, ont prêté serment lors d'une courte cérémonie jeudi après-midi. Le nouveau Premier ministre doit être lui officiellement investi dans ses nouvelles fonctions vendredi à la mi-journée.

- "Comme un léopard" -

"Mon cœur est rempli de courage, mon sang bout, mes frères sont à mes côtés, cette fois nous nous lèverons", lance-t-il dans son clip de victoire, qui a attiré en quelques minutes des dizaines de milliers de vues.

"Cette fois, la joie et le bonheur éclateront dans tous les foyers", chante le futur Premier ministre, "je ne m'essoufflerai pas, je courrai comme un léopard".

Juste avant la publication de sa chanson, Sushila Karki, 73 ans, qui assurait l'intérim à la tête du pays depuis six mois, s'est adressée une dernière fois au pays.

Balendra Shah (2e g), candidat duParti national indépendant (RSP, centriste), fait un selfie avec des enfants lors de sa campagne électorale à Gauriganj, dans le district de Jhapa, le 16 février 2026 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )

"Je suis persuadée que le nouveau gouvernement dirigé par la jeunesse œuvrera pour mettre un terme à la corruption et rétablir la bonne gouvernance, créer des emplois dans le pays (...) comme l'a exigé le mouvement de la Gen Z", a déclaré à la télévision l'ex-cheffe de la Cour suprême.

"Je me réjouis de l'avenir radieux qui s'ouvre pour le pays", a poursuivi la magistrate, qui va reprendre sa retraite.

Tout au long de sa campagne électorale, Balendra Shah s'était présenté en porte-parole des protestataires.

Parmi ses tous premiers dossiers, il devra décider des suites à donner aux conclusions de la commission d'enquête sur les événements de septembre.

- Poursuites -

"Il a été décidé de recommander que le gouvernement du Népal ouvre une enquête et engage des poursuites contre les chefs de l'exécutif, le Premier ministre KP Sharma Oli, l'ex-ministre de l'Intérieur Ramesh Lekhak et l'ex-inspecteur général de la police Chandra Kuber Khapung", écrit-elle.

L'ex-Premier ministre communiste a publiquement nié à plusieurs reprises avoir ordonné à la police d'ouvrir le feu sur les manifestants du 8 septembre.

Un incendie ravage le Singha Durbar, principal bâtiment administratif du gouvernement, au lendemain d'une répression policière contre des manifestations dénonçant l'interdiction des réseaux sociaux et la corruption au sein du gouvernement, le 9 septembre 2025 au Népal ( AFP / Prabin RANABHAT )

Ce jour-là, des milliers de jeunes réunis sous la bannière de la Génération Z étaient descendus dans les rues de Katmandou et de nombreuses villes du pays pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux et la corruption des élites.

Au moins 19 manifestants ont été tués par balles dans la capitale, et des dizaines d'autres blessés.

Si la commission écrit qu'elle n'a pas "pu établir s'il y avait eu un ordre formel d'ouvrir le feu", elle considère cependant "qu'aucun effort n'a été fait pour arrêter ou maîtriser les tirs et que, en raison de cette négligence, même des mineurs ont perdu la vie".

Son rapport mentionne que 48 des 63 victimes autopsiées ont révélé des blessures mortelles par balles.

Le 9 septembre, la foule en colère avait détruit, incendié ou pillé de nombreux bâtiments publics, dont le parlement. Le calme était revenu le soir avec le déploiement de l'armée.