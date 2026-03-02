Pas d'opération prévue pour Kylian Mbappé, en soins à Paris pour faire examiner son genou

Le bistouri reste a priori au vestiaire. Diminué depuis la mi-décembre en raison d’un genou gauche qui couine, Kylian Mbappé est actuellement à Paris avec le staff du Real Madrid , non pas pour faire un petit coucou à ses anciens potes du Paris Saint-Germain, mais bien pour faire « un point précis sur l’évolution » de sa blessure, a appris l’AFP ce lundi. Bonne nouvelle pour les supporters des Merengues : aucune « intervention chirurgicale » n’est envisagée « à ce stade » , selon l’entourage du joueur.

Rapport médical de Mbappé.…

FL pour SOFOOT.com