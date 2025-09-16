Un morceau de Moise Kean dans la bande son de FC26
Le talent n’a plus de limite.
EA Sports FC a dévoilé ce lundi sa liste de morceaux présents dans le jeu de football FC26, qui sort officiellement le 26 septembre. Le jeu compte 109 morceaux issus de 30 pays différents et parmi des grands noms comme Ed Sheeran ou Fred Again, s’ajoute celui d’un certain Moise Kean . …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
