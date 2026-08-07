Un Mondialiste japonais retrouve la Premier League
L’essai aura été concluant. Libre depuis son départ de l’Ajax, Takehiro Tomiyasu s’est officiellement engagé avec Crystal Palace ce vendredi. Présent avec le Japon lors de la dernière Coupe du monde, le défenseur de 27 ans était à l’essai avec le club londonien pendant cette présaison et a finalement convaincu les Eagles de transformer l’essai en CDD.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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