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Un ministre russe au FMI boycotté par les Européens
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 10:31

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Plusieurs délégués du comité de pilotage du Fonds monétaire international (FMI) ont quitté samedi une réunion au moment où le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, prenait la parole, rapportent trois sources présentes.

"De nombreuses délégations ont quitté les lieux, dont des membres de l'Union européenne", a dit l'une des sources.

Selon une deuxième source, une dizaine de délégués dont ceux du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège et des pays baltes ont quitté la pièce où se déroulait la réunion.

"La guerre en Ukraine est existentielle pour nous en Europe", a déclaré un diplomate européen. "Nous ne pouvons pas normaliser nos relations avec la Russie."

Jeudi, l'Allemagne a mis en garde contre les efforts visant à réintégrer la Russie au sein d'institutions internationales, après la participation d'Anton Silouanov à une réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, à la fin août. Les Etats-Unis, qui président pour l'heure le G20, avaient soutenu la présence du ministre russe en dépit de l'opposition des Européens.

"Je constate des tentatives, notamment de la part des États-Unis (...) visant à ramener la Russie sur la scène internationale", a déclaré jeudi aux journalistes Lars Klingbeil, le ministre allemand des Finances. "Il est hors de question de faire comme si la Russie redevenait un membre normal du G20 et reprenait tout simplement sa place à la table, en tout cas, pas avec moi, ni avec les autres Européens."

Les dirigeants de l'UE ont affiché vendredi, lors de leur sommet à Bruxelles, leur soutien au président ukrainien Volodimir Zelensky, objet depuis plusieurs jours de vives critiques de son homologue américain Donald Trump.

Le locataire de la Maison blanche a conclu un accord la semaine dernière avec Moscou pour autoriser l'exportation de diesel russe et annoncé vendredi la levée de plusieurs sanctions, restrictions et droits de douane visant la Russie pourtant prévus dans le cadre d'une loi votée par le Congrès qu'il avait promulguée le mois dernier.

(Andrea Shalal et Jan Strupczewski; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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