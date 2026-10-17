Le siège de CNews ciblé par des manifestants, 21 interpellations

Le siège parisien de CNews a été pris pour cible par une centaine de personnes samedi, à l'orée d'une journée nationale de mobilisation ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le siège parisien de CNews a été pris pour cible par une centaine de personnes samedi, à l'orée d'une journée nationale de mobilisation, a indiqué la préfecture de police de Paris, qui fait état de 21 interpellations.

"Informer doit pouvoir se faire sans peur, sans intimidation et sans violence", a réagi auprès de l'AFP la chaîne d'information qui est dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Aux alentours de 7H00, une centaine "d'individus cagoulés" ont bloqué l'accès au parking devant le siège de la chaîne situé dans l'ouest de la capitale et qui abrite également la rédaction d'Europe 1, selon la préfecture de police.

Les manifestants ont jeté des projectiles et brisé des vitres. Des images sur les réseaux sociaux montraient également des barrières renversées. Après intervention des forces de l'ordre, 21 personnes ont été interpellées, a indiqué la préfecture de police.

"Nous déplorons toutes violences envers quiconque que ce soit pour nous ou pour nos confrères", a précisé la chaîne. "La liberté de la presse, essentielle à notre démocratie, repose aussi sur la possibilité pour chaque journaliste d’exercer son métier en sécurité, quelle que soit sa rédaction".

Vendredi, la ministre de la Culture Catherine Pégard avait déploré sur X les violences "inacceptables" commises contre des journalistes en marge des récentes mobilisations lycéennes et étudiantes.

Dans le sillage du mouvement des lycéens, plusieurs manifestations sont prévues samedi en France pour faire converger "les colères" et dénoncer le renchérissement du coût de la vie, soutenues notamment par d'anciens gilets jaunes, certains syndicats dont la CGT et des militants pour le climat.