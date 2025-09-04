 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un milliardaire brésilien souhaite léguer un pactole à Neymar
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 12:55

Un milliardaire brésilien souhaite léguer un pactole à Neymar

Un milliardaire brésilien souhaite léguer un pactole à Neymar

Donner aux plus pauvres du Brésil était sans doute trop compliqué…

En juin 2023, le média brésilien GZH avait indiqué que que le bureau notarial de Porto Alegre avait enregistré le testament d’un milliardaire d’une trentaine d’années. Un homme d’affaire qui a choisi de léguer une partie de sa fortune à son idole … Neymar. Cette information a créé l’émulation au Brésil suite à la publication des documents par les médias locaux ces dernières heures.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
