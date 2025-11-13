Un milieu forfait pour France-Ukraine
À l’infirmerie.
Pressenti sur la touche, Eduardo Camavinga est forfait pour la rencontre de ce jeudi soir face à l’Ukraine en raison d’une tension musculaire aux ischio-jambiers . Le Madrilène, qui s’était entraîné à part en début de semaine, est aussi incertain pour le match de dimanche face à l’Azerbaïdjan, à Bakou. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer