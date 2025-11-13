Le coup de sang de Dejan Stanković contre un journaliste dans trois langues différentes
Graham Potter est plus sympa quand il change de langue.
Après la victoire 2-1 du Spartak Moscou contre l’Akhmat Grozny , avec un doublé de Pablo Solari, l’ancien milieu de la Lazio et de l’Inter Dejan Stanković a complètement vrillé en conférence de presse. La faute à une question jugée « provocatrice » par le Serbe.…
MH pour SOFOOT.com
