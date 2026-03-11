Un milieu du PSG de retour pour le choc face à Chelsea
La bataille du milieu. À quelques heures du coup d’envoi du match aller des huitièmes de finale de la C1 entre le PSG et Chelsea, les Parisiens retrouvent l’un de leurs chouchous au milieu : João Neves est de retour dans le groupe . Absent depuis deux matchs suite à une blessure, le Portugais était resté aux soins lors de la défaite contre Monaco et de la victoire contre Le Havre.
Le groupe pour la réception de Chelsea ! ⚔️🔴🔵#UCL pic.twitter.com/Vv8yUvDhqs…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer