Jean-Pierre Rivère quitte finalement la liste d'Éric Ciotti

Une carrière aussi courte qu’un Premier minsitre en 2025. On avait cru à une arrivée en politique de Jean-Pierre Rivère, ça ne sera pas pour cette fois. Dans un communiqué de presse, le président de l’OGC Nice a finalement annoncé ce lundi se retirer de la liste d’Éric Ciotti , candidat de l’Union des droites pour la République à la mairie de Nice.

En toile de fond : un possible risque d’inéligibilité , soulevé par le camp de Christian Estrosi et appuyé par la loi car le président ne peut pas cumuler les caquettes. Selon l’article L231 du Code électoral, un entrepreneur entretenant des liens économiques étroits avec une collectivité doit se mettre en retrait de ses fonctions privées au moins six mois avant un scrutin pour pouvoir être candidat. …

CM pour SOFOOT.com