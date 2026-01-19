Le Barça peut venger le Real Madrid

Un exploit peut en cacher un autre. Ce lundi, les quarts de finale de la Copa del Rey ont été tirés au sort et le tombeur du Real Madrid, Albacete, sait qu’il devra se frotter à l’autre cador espagnol, le FC Barcelone .

La dernière D2 en lice en Coupe du Roi

Ce fut la grande surprise des huitièmes de finale de la Coupe d’Espagne : Albacete a créé la sensation en éliminant les Merengues et s’est ainsi assuré, en tant que seule équipe de deuxième division, une place parmi les huit derniers. L’équipe surprise recevra le Barça avec l’espoir de s’offrir une nouvelle soirée de gala.…

JE pour SOFOOT.com