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La Roche-sur-Yon nouveau leader en Ligue 3, Valenciennes se relance, Aubagne met fin à sa série noire
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 23:02
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La Roche-sur-Yon nouveau leader en Ligue 3, Valenciennes se relance, Aubagne met fin à sa série noire

La Roche-sur-Yon nouveau leader en Ligue 3, Valenciennes se relance, Aubagne met fin à sa série noire

Du mouvement à tous les étages. Pour cette 8 e journée de Ligue 3, il y a eu du chamboulement en tête du classement, grâce à sa victoire sur la pelouse de Thionville, La Roche-sur-Yon récupère ce samedi soir le fauteuil de leader.

Plus d’informations à venir…

LB pour SOFOOT.com

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