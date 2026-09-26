La Roche-sur-Yon nouveau leader en Ligue 3, Valenciennes se relance, Aubagne met fin à sa série noire
Du mouvement à tous les étages. Pour cette 8 e journée de Ligue 3, il y a eu du chamboulement en tête du classement, grâce à sa victoire sur la pelouse de Thionville, La Roche-sur-Yon récupère ce samedi soir le fauteuil de leader.
Plus d’informations à venir… …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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