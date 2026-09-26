La Croatie s'impose en Tchéquie pour la première de Slaven Bilić

La Croatie s'impose en Tchéquie pour la première de Slaven Bilić

Tchéquie 1-2 Croatie

Buts : Karabec (54 e ) pour Národní tým // Modrić (47 e ), Pasalić (77 e ) pour les Vatreni

Une première réussie. Pour sa première sortie avec la Croatie depuis sa nomination comme sélectionneur des Vatreni , Slaven Bilić peut apprécier la performance de ses joueurs qui se sont imposés 2 à 1 sur la pelouse de la Fortuna Arena de Prague.…

LB pour SOFOOT.com