Un match de D2 espagnole arrêté après un terrible choc entre deux joueurs
Des images que l’on n’aime pas voir. Lors du temps additionnel de la rencontre entre Tenerife et Andorre (2-2) ce lundi, un terrible choc s’est produit dans le rond central entre le gardien Jesús Owono et l’attaquant Jesús de Miguel. Si le premier a été directement expulsé par l’arbitre, le second a perdu connaissance avant d’être évacué sur civière sous les yeux des supporters pétrifiés.
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