Gordon continue à penser le Barça n’a rien à envier au Real et au PSG

On pensait pourtant que le terrain avait parlé. Avant de cartonner le Deportivo Alavés (6-1) samedi dans une traditionnelle balade face à un petit bras de la Liga , le FC Barcelone avait connu une semaine noire face au PSG (4-2), en Ligue des champions le 20 octobre, puis face au Real Madrid à peine cinq jours plus tard au terme d’un Clásico haletant (1-2). Les deux premiers revers de la saison catalane face à des gros et les six buts encaissés n’auront pas suffi à porter atteinte à la confiance d’Anthony Gordon, encore sûr et certain de « pouvoir battre n’importe qui ».

« Je ne pense pas qu’ils soient supérieurs »

Confiance ou absence de remise en question ? Chacun est libre d’interpréter les propos de l’ancien de Newcastle comme il le souhaite, bien bavard en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception d’Aston Villa en Ligue des champions: « Je pense que nous avons une équipe fantastique et que nous pouvons battre n’importe qui. Sur ces deux matches, celui contre le PSG doit être replacé dans son contexte. Le week-end en championnat, ils ont fait tourner toute leur équipe. Nous n’avons pas eu ce privilège donc nous étions vraiment fatigués par le match. C’est normal, nous devons assumer mais je pense qu’ils ont bénéficié d’un énorme avantage à ce niveau-là » . …

MB pour SOFOOT.com