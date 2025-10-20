Un match de D1 bolivienne se termine à 8 contre 7
Une boucherie à la sud-américaine.
Ce samedi, la première division bolivienne a connu un match complètement dingue. Et on ne parle pas d’un score fou comme lors du Westerloo-Bruges de début de saison. La rencontre entre Blooming (4 e ) et Bolivar (3 e ) a été marquée par sept expulsions, tout au long du match. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
