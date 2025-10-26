 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un match de Coupe de France arrêté pour des violences en tribunes
information fournie par So Foot 26/10/2025 à 18:10

Un match de Coupe de France arrêté pour des violences en tribunes

Un match de Coupe de France arrêté pour des violences en tribunes

Et ça continue encore et encore.

Les violences font désormais partie du paysage footballistique français. La rencontre pour le 6 e tour de Coupe de France entre Aubagne et le FC Avignon Ouest en a une nouvelle fois été le théâtre. Selon La Provence , la rencontre a été définitivement arrêtée aux alentours de la 71 e minute après que des violences en tribunes ont éclaté entre supporters des deux clubs à la suite du troisième but aubagnais. Un supporter avignonnais aurait été interpellé .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kylian Mbappé, auteur du premier but du Real Madrid face au FC Barcelone, le 26 octobre 2025 au stade Bernabéu ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Espagne: Mbappé et le Real Madrid punissent le Barça et creusent l'écart
    information fournie par AFP 26.10.2025 18:51 

    Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid de Kylian Mbappé, encore buteur, a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone pour s'imposer (2-1) et prendre le large en tête de la Liga. C'est une petite revanche pour le géant madrilène, après quatre ... Lire la suite

  • Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça
    Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça
    information fournie par So Foot 26.10.2025 18:32 

    À l'image de Jude Bellingham, le Real Madrid a dominé un faible Barcelone pour s'imposer 2-1 dans ce Clásico au Santiago-Bernabéu. Les potes de Kylian Mbappé, à nouveau buteur, confortent leur première place au classement avec 5 points d'avance sur le Barça. Real ... Lire la suite

  • Vincius furieux de se faire remplacer durant le Clásico
    Vincius furieux de se faire remplacer durant le Clásico
    information fournie par So Foot 26.10.2025 18:21 

    Pas content, pas content. Remplacé par Rodrygo à la 72 e minute du Clásico, Vinícius Júnior a explosé de colère au moment du changement . Alors que les Madrilènes mènent 2 à 1 au moment de sa sortie, l’international brésilien est rentré directement au vestiaire ... Lire la suite

  • Hakimi n'ira pas à Lorient
    Hakimi n'ira pas à Lorient
    information fournie par So Foot 26.10.2025 17:46 

    Pas besoin de poser des RTT. Après avoir été le grand artisan de la victoire parisienne face à Brest avec son doublé (0-3), Achraf Hakimi va être laissé au repos cette semaine par Luis Enrique. Son retour à l’entraînement est prévu pour le jeudi 30 octobre , deux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank