Un match de Coupe de France arrêté pour des violences en tribunes

Et ça continue encore et encore.

Les violences font désormais partie du paysage footballistique français. La rencontre pour le 6 e tour de Coupe de France entre Aubagne et le FC Avignon Ouest en a une nouvelle fois été le théâtre. Selon La Provence , la rencontre a été définitivement arrêtée aux alentours de la 71 e minute après que des violences en tribunes ont éclaté entre supporters des deux clubs à la suite du troisième but aubagnais. Un supporter avignonnais aurait été interpellé .…

LB pour SOFOOT.com