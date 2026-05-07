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Ismaël Koné livre ses vérités sur sa relation avec Roberto De Zerbi
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 19:23

Ismaël Koné livre ses vérités sur sa relation avec Roberto De Zerbi

Ismaël Koné livre ses vérités sur sa relation avec Roberto De Zerbi

Pas vraiment d’accord avec Jesse March. Dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport , Ismaël Koné est longuement revenu sur la séquence de l’altercation avec Roberto De Zerbi lors d’un entraînement et révélée au grand public grâce au troisième épisode du documentaire Sans jamais rien lâcher . L’international canadien qui évolue désormais du côté de Sassuolo a d’abord exprimé sa stupéfaction à propos de la diffusion de la séquence : « C’était une décision du Marseille. Je ne savais pas qu’ils allaient l’insérer dans le documentaire ».

‘Call your agent, call your agent’ The moment Roberto De Zerbi clashed with Ismaël Koné during a Marseille training session. Koné left the club shortly after… pic.twitter.com/HhL5Lz3Rv0…

LB pour SOFOOT.com

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