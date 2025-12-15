Un Marseillais sur le trône des buteurs en 2025
Bye bye 2025.
La 16 e journée de Ligue 1 n’a pas seulement été la dernière du championnat 2025-2026 avant la trêve, elle a également été le dernier match de « Ligain » de l’année civile 2025 . C’est donc l’heure du bilan statistique des meilleurs buteurs sur les 12 derniers mois : encore buteur dimanche contre Monaco, Mason Greenwood termine au sommet du classement, avec 22 buts marqués . Rappelons son impressionnant total de 21 caramels (et 5 passes dé) sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
