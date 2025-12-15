Dan Elkayam, français tué dans l’attaque antisémite à Sydney, était grand passionné de foot

Dan Elkayam fait partie des personnes tuées par les deux hommes, qui ont ouvert le feu sur la foule rassemblée sur une plage de Sydney pour la fête juive de Hanoukka, dimanche 14 décembre. Jeune ingénieur informatique de 27 ans, il est décrit comme « quelqu’un qui profitait de la vie » , passionné de sport, et particulièrement de foot.

Défenseur central au FC Bourget

Originaire du Bourget, en Seine-Saint-Denis, Dan Elkayam a pratiqué plusieurs années au sein du club de sa ville . « Il a grandi dans une cité au Bourget, donc on peut dire qu’il représentait vraiment les juifs de banlieue. Il représentait vraiment la mixité », a témoigné un de ses amis et coéquipiers du club de foot local dont il était membre. « Il jouait défenseur central au FC Bourget, c’était un vrai passionné depuis tout petit » , a-t-il poursuivi, contacté dimanche soir par Le Parisien .…

CM pour SOFOOT.com