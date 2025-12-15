 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dan Elkayam, français tué dans l’attaque antisémite à Sydney, était grand passionné de foot
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 13:44

Dan Elkayam, français tué dans l’attaque antisémite à Sydney, était grand passionné de foot

Dan Elkayam, français tué dans l’attaque antisémite à Sydney, était grand passionné de foot

Dan Elkayam fait partie des personnes tuées par les deux hommes, qui ont ouvert le feu sur la foule rassemblée sur une plage de Sydney pour la fête juive de Hanoukka, dimanche 14 décembre. Jeune ingénieur informatique de 27 ans, il est décrit comme « quelqu’un qui profitait de la vie » , passionné de sport, et particulièrement de foot.

Défenseur central au FC Bourget

Originaire du Bourget, en Seine-Saint-Denis, Dan Elkayam a pratiqué plusieurs années au sein du club de sa ville . « Il a grandi dans une cité au Bourget, donc on peut dire qu’il représentait vraiment les juifs de banlieue. Il représentait vraiment la mixité », a témoigné un de ses amis et coéquipiers du club de foot local dont il était membre. « Il jouait défenseur central au FC Bourget, c’était un vrai passionné depuis tout petit » , a-t-il poursuivi, contacté dimanche soir par Le Parisien .…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Liam Rosenior enguirlande ses joueurs avant les fêtes
    Liam Rosenior enguirlande ses joueurs avant les fêtes
    information fournie par So Foot 15.12.2025 15:16 

    Tendu le conseil de classe de fin d’année. Si le Racing version automne avait fait lever les sourcils, celui de décembre fait lever les épaules. Dimanche, à la Meinau, Strasbourg a livré un 0-0 sans saveur face à Lorient , bien loin du match référence du 17 octobre ... Lire la suite

  • Des policiers derrière un cordon de sécurité après qu'une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )
    L'automobiliste qui avait foncé dans la foule en mai à Liverpool bientôt fixé sur sa peine
    information fournie par AFP 15.12.2025 14:08 

    L'automobiliste qui avait blessé plus de 100 personnes en fonçant, "dans un accès de rage", dans la foule de supporteurs du club de foot de Liverpool rassemblés en mai dans cette ville anglaise, a assisté en larmes lundi à la première journée d'audience consacrée ... Lire la suite

  • La monitrice Maryam Ghelich (g) guide les élèves Elham (c) et Mona sur leurs scooters dans un centre d'entraînement du nord de Téhéran, le 7 décembre 2025 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    En Iran, les motardes à l'assaut du bitume malgré les restrictions
    information fournie par AFP 15.12.2025 13:53 

    Elle a appris la moto la nuit incognito dans les rues désertes de Téhéran, elle forme désormais de nombreuses femmes: Maryam Ghelich, devenue monitrice certifiée, salue le nouvel engouement des Iraniennes pour les deux-roues. Conduisant scooters ou grosses cylindrées, ... Lire la suite

  • À Milan, QPR quitte un tournoi de jeunes après un incident raciste
    À Milan, QPR quitte un tournoi de jeunes après un incident raciste
    information fournie par So Foot 15.12.2025 13:07 

    Rien n’a changé. Le club de Queens Park Rangers a annoncé son retrait de la Winter Cup, tournoi international de jeunes organisé à Milan, après qu’ un de ses joueurs U13 a été la cible d’insultes racistes de la part d’un joueur adverse. Les faits se sont produits ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank