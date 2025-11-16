 Aller au contenu principal
Un Marseillais élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1
information fournie par So Foot 16/11/2025 à 13:51

Un Marseillais élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1

Un Marseillais élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1

Un trophée pour l’OM !

Après Florian Thauvin en septembre, c’est au tour de Mason Greenwood de remporter le trophée de joueur du moi s de Ligue 1 décerné par l’UNFP. L’ailier anglais a devancé le Strasbourgeois Joaquim Panichelli et le Niçois Sofiane Diop.

