Un Marseillais élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1
Un trophée pour l’OM !
Après Florian Thauvin en septembre, c’est au tour de Mason Greenwood de remporter le trophée de joueur du moi s de Ligue 1 décerné par l’UNFP. L’ailier anglais a devancé le Strasbourgeois Joaquim Panichelli et le Niçois Sofiane Diop. …
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
