Sofoot.com vous souhaite une belle année 2026 (et vous offre un défouloir !)

C’est une tradition, qu’on aime ou non, et il n’est pas question de faire partie de ces gens qui formulent encore leurs voeux le 18 janvier : alors, la rédaction de sofoot.com vous souhaite une très belle année, aux lecteurs de passage, aux plus assidus, aux éternels fidèles et même aux grincheux.

Soyez heureux, en forme, en bonne santé et consommez du foot avec modération. Continuez à vous régaler devant la Ligue 1, le meilleur championnat du monde, et préparez-vous à passer un très long été devant le premier Mondial à 48 de l’histoire de l’humanité, en attendant la suite et fin de la Coupe d’Afrique des nations.…

SF pour SOFOOT.com