 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sofoot.com vous souhaite une belle année 2026 (et vous offre un défouloir !)
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 23:44

Sofoot.com vous souhaite une belle année 2026 (et vous offre un défouloir !)

Sofoot.com vous souhaite une belle année 2026 (et vous offre un défouloir !)

C’est une tradition, qu’on aime ou non, et il n’est pas question de faire partie de ces gens qui formulent encore leurs voeux le 18 janvier : alors, la rédaction de sofoot.com vous souhaite une très belle année, aux lecteurs de passage, aux plus assidus, aux éternels fidèles et même aux grincheux.

Soyez heureux, en forme, en bonne santé et consommez du foot avec modération. Continuez à vous régaler devant la Ligue 1, le meilleur championnat du monde, et préparez-vous à passer un très long été devant le premier Mondial à 48 de l’histoire de l’humanité, en attendant la suite et fin de la Coupe d’Afrique des nations.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le programme des 8es de finale de la CAN
    Le programme des 8es de finale de la CAN
    information fournie par So Foot 31.12.2025 22:22 

    Faîtes vos jeux ! La phase de groupes de la CAN est officiellement terminée. Les affiches des huitièmes de finale et le tableau de la compétition sont donc fixés. Samedi, le Sénégal défiera le Soudan (17h) et le Mali se frottera à la Tunisie (20h). Dimanche, le ... Lire la suite

  • Le Cameroun assure contre le Mozambique
    Le Cameroun assure contre le Mozambique
    information fournie par So Foot 31.12.2025 22:09 

    Mozambique 1-2 Cameroun Buts : Catamo (23 e ) // Néné CSC (28 e ), Kofane (55 e ) Si proche, si loin…… QB pour SOFOOT.com

  • La Côte d’Ivoire arrache la première place sur le gong
    La Côte d’Ivoire arrache la première place sur le gong
    information fournie par So Foot 31.12.2025 22:00 

    Gabon 2-3 Côte d’Ivoire Buts : Kanga (11 e ), Bouanga (21 e ) // Krasso (44 e ), Guessand (84 e ), Traoré (90 e +1) Les Éléphants ne meurent jamais !… QB pour SOFOOT.com

  • Theo Hernandez se régale avant le réveillon
    Theo Hernandez se régale avant le réveillon
    information fournie par So Foot 31.12.2025 21:06 

    Vous êtes au champagne ? Theo Hernandez, lui, en est aux patates. Le latéral français a finit l’année sur une jolie note en marquant un doublé contre Al Kholood (1-3). D’abord d’une volée du gauche , de près, pour reprendre le ballon repoussé par le gardien (62 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank