Ce qu’on veut voir dans le football en 2026

Non, 2025 n'a pas été que synonyme de sorties de Cristiano Ronaldo ou de Mondial des clubs. L'année a aussi confirmé les talents de Lamine Yamal et Rayan Cherki et qualifié Haïti et l'Ouzbékistan pour le Mondial, entre autres. On a besoin de tout ça pour apprécier le football, alors voici ce qu'on veut (re)voir en 2026 pour l'aimer encore et encore.

→ France-Argentine en finale de la Coupe du monde

Comme on aime bien revoir Le Diner de Cons , réécouter Abba et remanger des pâtes, pourquoi ne pas avoir envie d’un nouveau France-Argentine ? Depuis 2018, la rivalité franco-argentine parsème chaque rencontre sportive. Après le super match de 2018 et la revanche de 2022, elle a presque supplanté la rivalité entre la France et l’Italie, ou entre la France et l’Allemagne dans les années 1980. Puisque la Belgique est (malheureusement) encore trop naze, c’est avec l’Argentine qu’on vit des supers ascenseurs émotionnels, que ça soit au rugby, au cécifoot, et même au handball pendant les JO. Didier Deschamps rêve d’avance d’une belle dernière.

→ des Cherki, des Yamal et des Isco

Le foot est le lieu des passions, blablabla, d’excès, blablabla. Et malheureusement, le foot a trop repris pour lui la pub des chevaux qui courent : « pas de blabla, des résultats. » Rayan Cherki et Lamine Yamal, eux, blablatent. Ils tentent des coups du foulard, des virgules, donnent l’impression de ne pas écouter leur coachs. Grâce à eux, 2026 sera encore synonyme de buts de fous, de contrôles toujours plus surprenants, des actions vues avant les autres, et pas des joueurs virevoltants qui se transforment en rois du pressing (Martin Ødegaard ?). Ce sera l’année des histoires, des actions dont on pourra dire qu’on a vu en direct leurs centres en coup du foulard ou leurs enroulées en lucarne. En attendant des résultats ?…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com