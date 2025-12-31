 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ce qu’on veut voir dans le football en 2026
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 22:20

Ce qu’on veut voir dans le football en 2026

Ce qu’on veut voir dans le football en 2026

Non, 2025 n'a pas été que synonyme de sorties de Cristiano Ronaldo ou de Mondial des clubs. L'année a aussi confirmé les talents de Lamine Yamal et Rayan Cherki et qualifié Haïti et l'Ouzbékistan pour le Mondial, entre autres. On a besoin de tout ça pour apprécier le football, alors voici ce qu'on veut (re)voir en 2026 pour l'aimer encore et encore.

→ France-Argentine en finale de la Coupe du monde

Comme on aime bien revoir Le Diner de Cons , réécouter Abba et remanger des pâtes, pourquoi ne pas avoir envie d’un nouveau France-Argentine ? Depuis 2018, la rivalité franco-argentine parsème chaque rencontre sportive. Après le super match de 2018 et la revanche de 2022, elle a presque supplanté la rivalité entre la France et l’Italie, ou entre la France et l’Allemagne dans les années 1980. Puisque la Belgique est (malheureusement) encore trop naze, c’est avec l’Argentine qu’on vit des supers ascenseurs émotionnels, que ça soit au rugby, au cécifoot, et même au handball pendant les JO. Didier Deschamps rêve d’avance d’une belle dernière.

→ des Cherki, des Yamal et des Isco

Le foot est le lieu des passions, blablabla, d’excès, blablabla. Et malheureusement, le foot a trop repris pour lui la pub des chevaux qui courent : « pas de blabla, des résultats. » Rayan Cherki et Lamine Yamal, eux, blablatent. Ils tentent des coups du foulard, des virgules, donnent l’impression de ne pas écouter leur coachs. Grâce à eux, 2026 sera encore synonyme de buts de fous, de contrôles toujours plus surprenants, des actions vues avant les autres, et pas des joueurs virevoltants qui se transforment en rois du pressing (Martin Ødegaard ?). Ce sera l’année des histoires, des actions dont on pourra dire qu’on a vu en direct leurs centres en coup du foulard ou leurs enroulées en lucarne. En attendant des résultats ?…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sofoot.com vous souhaite une belle année 2026 (et vous offre un défouloir !)
    Sofoot.com vous souhaite une belle année 2026 (et vous offre un défouloir !)
    information fournie par So Foot 31.12.2025 23:44 

    C’est une tradition, qu’on aime ou non, et il n’est pas question de faire partie de ces gens qui formulent encore leurs voeux le 18 janvier : alors, la rédaction de sofoot.com vous souhaite une très belle année, aux lecteurs de passage, aux plus assidus, aux éternels ... Lire la suite

  • Le programme des 8es de finale de la CAN
    Le programme des 8es de finale de la CAN
    information fournie par So Foot 31.12.2025 22:22 

    Faîtes vos jeux ! La phase de groupes de la CAN est officiellement terminée. Les affiches des huitièmes de finale et le tableau de la compétition sont donc fixés. Samedi, le Sénégal défiera le Soudan (17h) et le Mali se frottera à la Tunisie (20h). Dimanche, le ... Lire la suite

  • Le Cameroun assure contre le Mozambique
    Le Cameroun assure contre le Mozambique
    information fournie par So Foot 31.12.2025 22:09 

    Mozambique 1-2 Cameroun Buts : Catamo (23 e ) // Néné CSC (28 e ), Kofane (55 e ) Si proche, si loin…… QB pour SOFOOT.com

  • La Côte d’Ivoire arrache la première place sur le gong
    La Côte d’Ivoire arrache la première place sur le gong
    information fournie par So Foot 31.12.2025 22:00 

    Gabon 2-3 Côte d’Ivoire Buts : Kanga (11 e ), Bouanga (21 e ) // Krasso (44 e ), Guessand (84 e ), Traoré (90 e +1) Les Éléphants ne meurent jamais !… QB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank