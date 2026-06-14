 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Turquie va s’en mordre les doigts
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 18:39

La Turquie va s’en mordre les doigts

La Turquie va s’en mordre les doigts

Frappe autant que tu veux, ça ne sert à rien. C’est à peu près ce qu’a dû se dire la sélection turque face à l’Australie hier soir. Dominatrice tout au long de la rencontre, la Turquie n’a pas été fichue de planter ne serait-ce qu’un petit pion , ce qui l’a logiquement pénalisée face à des Wallabies autrement plus efficaces.

Une première depuis 1974

Encore une fois, c’est Opta qui régale avec ses petites pépites chiffrées, même si ça ne doit pas trop régaler le peuple turc, et qui rapporte qu’en fait, la Turquie a égalé une marque datant de…1974. Car en tirant à 30 reprises sans réussir à marquer, elle a fait fort, très fort .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Cubains devant le match Maroc-Brésil dans un bar de Centro Habana, à La Havane, le 13 juin 2026 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    A Cuba, le Mondial, une parenthèse bienvenue au milieu de la crise
    information fournie par AFP 14.06.2026 20:00 

    "Tu dois être heureux", clame un graffiti sur un immeuble en ruine de La Havane. Pendant près de deux heures, lors du match du Mondial opposant le Maroc et le Brésil, les Cubains ont joué le jeu et mis leurs soucis de côté. La diffusion de la Coupe du monde à la ... Lire la suite

  • New York explose de joie après la victoire des Knicks en finale NBA
    New York explose de joie après la victoire des Knicks en finale NBA
    information fournie par AFP Video 14.06.2026 18:42 

    "Les Knicks en cinq matches !", c'est le nouvel hymne qui résonne partout dans les rues de New York, après que les Knicks ont mis fin, samedi, à une malédiction vieille de 53 ans en remportant la finale de la NBA face aux San Antonio Spurs.

  • Mondial-2026: le plus grand ballon de football du monde à Boston
    Mondial-2026: le plus grand ballon de football du monde à Boston
    information fournie par AFP Video 14.06.2026 18:40 

    Le record du monde du plus gros ballon de football a été battu: un ballon géant de 14,6 mètres de diamètre a été créé à l'occasion de la Coupe du monde à Boston. Le précédent record, établi à Doha en 2013, était de 11,8 mètres.

  • Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne
    Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne
    information fournie par So Foot 14.06.2026 18:12 

    Le retour du patron. Julian Nagelsmann l’avait confirmé samedi en conférence de presse, c’est désormais officiel : après presque deux ans loin de la sélection, Manuel Neuer fait son grand retour dans la cage allemande pour démarrer le Mondial de la Mannschaft , ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank