La Turquie va s’en mordre les doigts

Frappe autant que tu veux, ça ne sert à rien. C’est à peu près ce qu’a dû se dire la sélection turque face à l’Australie hier soir. Dominatrice tout au long de la rencontre, la Turquie n’a pas été fichue de planter ne serait-ce qu’un petit pion , ce qui l’a logiquement pénalisée face à des Wallabies autrement plus efficaces.

Une première depuis 1974

Encore une fois, c’est Opta qui régale avec ses petites pépites chiffrées, même si ça ne doit pas trop régaler le peuple turc, et qui rapporte qu’en fait, la Turquie a égalé une marque datant de…1974. Car en tirant à 30 reprises sans réussir à marquer, elle a fait fort, très fort .…

JF pour SOFOOT.com