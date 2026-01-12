 Aller au contenu principal
Un marabout malien arrêté après avoir escroqué plus de 30 000 euros
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 18:40

Mathias Pogba n’y aurait pas pensé. Si le Mali , éliminé en quarts de finale de la CAN par le Sénégal (0-1), n’a pas pu déjouer la hiérarchie, les coéquipiers de Lassine Sinayoko ont rapporté gros à un certain Sinayoko Karamoko . Arrêté ce lundi à Paris, cet homme n’est autre que le marabout qui a, selon Jeune Afrique , promis « de ramener la Coupe 2025 à Bamako. » La somme amassée par le féticheur pendant cette CAN s’élèverait à plus de 100 millions de FCFA, représentant plus de 30 000 euros comme le rapporte Le Parisien .

L’homme le plus recherché du Mali

Comme le rapporte Al Wihda, le féticheur aurait quitté Bamako dès le coup de sifflet final, ou peu avant. Il s’agirait d’une « exflirtration organisée » pour fuir les représailles . Selon les propos d’un créateur de contenus relayé par Le Parisien, Karamoko serait « un activiste politique [qui] s’est proclamé marabout du jour au lendemain et a fait fortune »

SW pour SOFOOT.com

