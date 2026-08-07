 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un maire turc veut offrir un terrain à Salah pour ses petits-enfants
information fournie par So Foot 07/08/2026 à 17:59
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Un maire turc veut offrir un terrain à Salah pour ses petits-enfants

Un maire turc veut offrir un terrain à Salah pour ses petits-enfants

Mais jusqu’où va aller la folie Salah ? Présent à Marzuba, dans le district d’Araklı, pour le tournage d’un film promotionnel de Trabzonspor, Mohamed Salah a reçu une drôle de proposition de la part du maire Hüseyin Avni Coşkun Çebi. L’élu local, venu accueillir la nouvelle star du club, lui a tout simplement proposé de lui offrir un terrain.

Un cadeau qui n’est pas vraiment pensé pour demain. Convaincu qu’ Araklı deviendra « l’une des régions les plus habitables » face au changement climatique , Çebi a expliqué son idée à l’Égyptien : « Nous vous faisons don d’un beau terrain. Ainsi, nous laisserons à vos enfants et petits-enfants un bel endroit non affecté par le réchauffement climatique à l’avenir. » Salah s’est contenté de remercier le maire pour la proposition.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une frappe russe détruit le stade d’un grand club ukrainien
    Une frappe russe détruit le stade d’un grand club ukrainien
    information fournie par So Foot 07.08.2026 22:02 

    Les vieux lyonnais se souviendront peut-être du Chornomorets Odessa, d’un seizième de finale de Ligue Europa et d’un solo libérateur d’Alexandre Lacazette. Depuis, la ville réputée pour son port est rentrée dans le rang sur le plan footballistique, connaissant ... Lire la suite

  • Versailles inscrit le premier but de l’histoire de la Ligue 3
    Versailles inscrit le premier but de l’histoire de la Ligue 3
    information fournie par So Foot 07.08.2026 21:18 

    L’évènement du football dans l’Hexagone ce week-end, c’est bien sûr l’inauguration de cette Ligue 3. Autrefois nommé National ou « N1 », le troisième échelon du football français vit sa première soirée en tant que championnat professionnel. Dix-huit clubs se jetant ... Lire la suite

  • Un champion d’Italie fait ses adieux à Milan
    Un champion d’Italie fait ses adieux à Milan
    information fournie par So Foot 07.08.2026 20:26 

    Encore un pilier de l’ère Pioli qui s’en va. Plaque tournante des Rossoneri ayant remporté le Scudetto en 2022, la suite aura été moins flatteuse. Des blessures au genou, des prêts anecdotiques à Marseille et au Dinamo Zagreb, et une envie de prouver quoi qu’il ... Lire la suite

  • Franck Haise prolonge déjà avec Rennes
    Franck Haise prolonge déjà avec Rennes
    information fournie par So Foot 07.08.2026 18:12 

    Marié au premier regard. Six mois après son arrivée en Ille-et-Vilaine, Franck Haise va continuer main dans la main avec le Stade rennais. Le coach, lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2027, a prolongé son bail d’une saison . Une prolongation justifiée Celui qui est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank