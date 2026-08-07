Un maire turc veut offrir un terrain à Salah pour ses petits-enfants
Mais jusqu’où va aller la folie Salah ? Présent à Marzuba, dans le district d’Araklı, pour le tournage d’un film promotionnel de Trabzonspor, Mohamed Salah a reçu une drôle de proposition de la part du maire Hüseyin Avni Coşkun Çebi. L’élu local, venu accueillir la nouvelle star du club, lui a tout simplement proposé de lui offrir un terrain.
Un cadeau qui n’est pas vraiment pensé pour demain. Convaincu qu’ Araklı deviendra « l’une des régions les plus habitables » face au changement climatique , Çebi a expliqué son idée à l’Égyptien : « Nous vous faisons don d’un beau terrain. Ainsi, nous laisserons à vos enfants et petits-enfants un bel endroit non affecté par le réchauffement climatique à l’avenir. » Salah s’est contenté de remercier le maire pour la proposition.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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