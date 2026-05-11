Un lot de consolation pour Michael Olise

Il n’aura pas la Ligue des champions, mais il aura un trophée UNFP. Devant des coéquipiers en sélection et un sélectionneur hilares, Michael Olise a reçu le prix du meilleur joueur français évoluant à l’étranger . Devançant Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Hugo Ekitike ou William Saliba, le joueur du Bayern Munich s’est dit très heureux de recevoir ce trophée avant de faire preuve de sa timidité légendaire au moment de répondre aux questions des journalistes sur l’estrade.

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥, 𝐫𝐨𝐢 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐡 👑 Technique, percussion et élégance ✨ Michael Olise a illuminé la saison bavaroise sur son côté droit 💪 Trophée UNFP du Meilleur Joueur français à l’étranger 🏆 Félicitations Michael ! 👏 #TropheesUNFP pic.twitter.com/Z027qB7NE7…

JF pour SOFOOT.com