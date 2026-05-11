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Le meilleur coach de Ligue 2 est connu
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 22:14

Le meilleur coach de Ligue 2 est connu

Le meilleur coach de Ligue 2 est connu

Le champion reste champion. Couronné en Ligue 2 avec l’ESTAC , Stéphane Dumont récolte aussi les fruits de son travail d’un point de vue individuel. De la voix du sélectionneur Didier Deschamps himself , l’entraîneur aubois a été sacré meilleur entraîneur de Ligue 2 , devant Fabien Dagneaux, Grégory Poirier, Didier Santini et Patrick Videira.

Il a mené l’ @estac_officiel au sommet 🏔️ La tactique, les mots, la gestuelle… Stéphane Dumont remporte le Trophée UNFP du Meilleur Entraîneur de @Ligue2BKT 🏆 Félicitations Stéphane 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/W5zuFvqYJW…

JF pour SOFOOT.com

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