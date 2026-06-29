 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enzo Maresca est le nouvel entraîneur de Manchester City
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 15:27

Enzo Maresca est le nouvel entraîneur de Manchester City

Enzo Maresca est le nouvel entraîneur de Manchester City

L’héritier du royaume des chauves. Manchester City a (enfin) annoncé le nom du successeur de ce bon vieux Pep Guardiola à la tête de l’équipe première en la personne d’ Enzo Maresca . Le tacticien italien s’est engagé avec les Skyblues jusqu’en 2029 . Il ne s’agit pas de sa première expérience au sein du club mancunien puisque l’ancien coach de Chelsea a notamment évolué au sein du staff technique de son prédécesseur avant de devenir l’entraîneur principal de Parme en 2021.

Embed t.co…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une légende du foot se reconnaît en Mbappé
    Une légende du foot se reconnaît en Mbappé
    information fournie par So Foot 29.06.2026 15:48 

    Mbappinho do Bondy . Kylian Mbappé réalise un début de Coupe du monde de haute volée avec quatre pions et deux passes dé pour Dembélé contre la Norvège. Avec ces trois premiers matchs de poule, le natif de Paris (16 buts), tout comme Lionel Messi (19 buts), a dépassé ... Lire la suite

  • Alessandro Longoni au PSG, vice repetita
    Alessandro Longoni au PSG, vice repetita
    information fournie par So Foot 29.06.2026 15:42 

    Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma, Denis Franchi et plus récemment Renato Marin : le PSG et les gardiens italiens c'est toute une histoire. Le prochain devrait s’appeler Alessandro Longoni. Né à Côme en 2008, formé au Milan et présenté en ... Lire la suite

  • Masse salariale, droits de diffusion et pouvoir des fédérations : le sport français scrute l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui débat d'une loi visant à répondre aux "dérives" de la gouvernance du milieu professionnel ( AFP / Miguel MEDINA )
    Gouvernance du sport et dérives du foot: un autre match a débuté à l'Assemblée
    information fournie par AFP 29.06.2026 15:19 

    Masse salariale, droits de diffusion et pouvoir des fédérations : le sport français scrute depuis lundi matin l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui débat d'une loi visant à répondre aux "dérives" de la gouvernance du milieu professionnel, principalement du ... Lire la suite

  • Les supporters de la Corée du Sud veulent bannir leur ex-sélectionneur
    Les supporters de la Corée du Sud veulent bannir leur ex-sélectionneur
    information fournie par So Foot 29.06.2026 15:15 

    Pire que Domenech en France. L’élimination de la Corée du Sud a été vécue comme un véritable traumatisme au pays , au point que le président Lee Jae-myung a demandé à son ministre des Sports d’enquêter sur cette désillusion. De son côté, le sélectionneur Hong Myung-bo ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank