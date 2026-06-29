Enzo Maresca est le nouvel entraîneur de Manchester City
L’héritier du royaume des chauves. Manchester City a (enfin) annoncé le nom du successeur de ce bon vieux Pep Guardiola à la tête de l’équipe première en la personne d’ Enzo Maresca . Le tacticien italien s’est engagé avec les Skyblues jusqu’en 2029 . Il ne s’agit pas de sa première expérience au sein du club mancunien puisque l’ancien coach de Chelsea a notamment évolué au sein du staff technique de son prédécesseur avant de devenir l’entraîneur principal de Parme en 2021.
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