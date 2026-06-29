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Un Lillois pourrait traverser la Manche
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 11:50

Un Lillois pourrait traverser la Manche

Un Lillois pourrait traverser la Manche

Premier départ dans le Nord ? Touché par une blessure qui l’aura empêché de disputer une bonne partie de la saison du LOSC, Alexsandro serait pourtant courtisé par la Premier League à l’approche de la nouvelle saison. Selon le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Ipswich Town serait prêt à débourser 30 millions d’euros pour le défenseur international brésilien . Pilier des Dogues lors de leur dernière épopée en Ligue des champions, le joueur de 26 ans (oui, que 26 ans malgré sa tête de daron) n’a disputé que 8 petits matchs comme titulaire cette saison.

Ni chaud ni froid

Selon Le Petit Lillois , le montant de 30 millions fixé par le board lillois avait pour but de refroidir les prétendants souhaitant profiter des services du Brésilien. Une somme qui n’aura pas provoqué l’effet escompté et qui pourrait ne pas être un élément bloquant pour le club promu en PL cet été. Quoi qu’il en soit, un transfert avoisinant la somme énoncée représenterait une belle plus value pour le LOSC puisque le joueur avait rejoint le club nordiste pour 2 millions, en 2022, en provenance de Chaves.

TC pour SOFOOT.com

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