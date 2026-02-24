 Aller au contenu principal
Un juge américain rejette pour l'instant les poursuites engagées par xAI contre son rival OpenAI en matière de secrets d'affaires
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 21:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires du juge et l'historique de l'affaire)

Un juge fédéral californien a rejeté mardi une plainte déposée par xAI, la startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui accusait OpenAI, la société rivale de Sam Altman, d'avoir volé ses secrets d'affaires.

La juge du district de San Francisco, Rita Lin, a déclaré que xAI pouvait déposer une nouvelle plainte, mais que, pour l'instant, elle n'avait pas réussi à étayer ses allégations d'une faute quelconque de la part d'OpenAI. La plainte , déposée en septembre, affirmait que d'anciens employés de xAI avaient emporté avec eux des informations confidentielles lorsqu'ils avaient quitté leur emploi pour rejoindre OpenAI.

"Les allégations relatives à la conduite d'OpenAI elle-même sont notablement absentes", a déclaré Mme Lin. "xAI n'allègue aucun fait indiquant qu'OpenAI a incité les anciens employés de xAI à voler les secrets d'affaires de xAI ou que ces anciens employés de xAI ont utilisé les secrets d'affaires volés une fois qu'ils étaient employés par OpenAI." Dans un avis rendu en janvier, Mme Lin avait indiqué qu'elle se prononcerait probablement en faveur d'OpenAI . Les porte-parole et les avocats des entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la décision. Ce procès s'inscrit dans le cadre d'une bataille juridique plus large entre Musk et OpenAI, qu'il a cofondée et qu'il poursuit également pour sa conversion en société à but lucratif.

