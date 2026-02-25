 Aller au contenu principal
Un juge américain rejette pour l'instant la plainte de xAI contre son rival OpenAI pour vol de secrets commerciaux
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 00:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire d'OpenAI au paragraphe 8)

Un juge fédéral californien a rejeté mardi une plainte déposée par xAI, la startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui accusait OpenAI, la société rivale de Sam Altman, d'avoir volé ses secrets commerciaux. La juge du district de San Francisco, Rita Lin, a déclaré que xAI pourrait déposer une nouvelle plainte, mais que pour l'instant elle n'avait pas réussi à alléguer qu'OpenAI avait commis une quelconque faute. La plainte , déposée en septembre, affirmait que d'anciens employés de xAI avaient emporté avec eux le code source de son chatbot Grok et d'autres informations confidentielles lorsqu'ils avaient quitté leur emploi pour rejoindre OpenAI.

"Les allégations relatives à la conduite d'OpenAI elle-même sont notablement absentes", a déclaré Lin. "xAI n'allègue aucun fait indiquant qu'OpenAI a incité les anciens employés de xAI à voler les secrets commerciaux de xAI ou que ces anciens employés de xAI ont utilisé les secrets commerciaux volés une fois qu'ils étaient employés par OpenAI." Dans un avis publié en janvier , Mme Lin avait indiqué qu'elle se prononcerait probablement en faveur d'OpenAI. Elle a donné à xAI jusqu'au 17 mars pour déposer une plainte modifiée. xAI a poursuivi séparément un ancien ingénieur, Xuechen Li, pour avoir prétendument emporté des secrets commerciaux vers le fabricant de ChatGPT . Li a été empêché dans cette affaire de partager la technologie de xAI avec OpenAI, bien qu'OpenAI ait déclaré que Li n'a jamais travaillé pour l'entreprise et qu'elle n'a jamais acquis ou utilisé aucun des secrets de xAI.

Les porte-parole et les avocats de xAI n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la décision de mardi.

"Nous nous félicitons de la décision du tribunal", a déclaré OpenAI dans un communiqué. "Cette action en justice sans fondement n'a jamais été qu'un nouveau front dans la campagne de harcèlement en cours de M. Musk."

Cette action en justice s'inscrit dans le cadre d'une bataille juridique plus large entre Musk et OpenAI, soutenue par Microsoft, qu'il a cofondée et qu'il poursuit également pour sa conversion en société à but lucratif. Musk, la personne la plus riche du monde, réclame jusqu'à 134,5 milliards de dollars de dommages et intérêts à OpenAI et à Microsoft dans cette affaire. La sélection du jury est prévue pour le 27 avril.

OpenAI a déclaré dans un dossier judiciaire que l'affaire des secrets commerciaux faisait partie d'une "campagne de harcèlement d'un concurrent avec des réclamations juridiques infondées" parce que Grok ne pouvait pas suivre le rythme de ChatGPT.

