Un joueur togolais gravement blessé après un choc contre un panneau publicitaire en D2 chinoise
09/10/2025 à 10:50

Il y a des images qu’on préférerait ne jamais voir. Celles de Samuel Asamoah, 31 ans, finissant la tête la première contre un panneau publicitaire en plein match de D2 chinoise, en font partie. Le Togolais du Guangxi Pingguo voulait juste protéger un ballon qui filait en touche. Un geste banal, mille fois répété. Jusqu’à ce qu’un adversaire, lancé plein gaz, le pousse dans le dos. Une seconde plus tard, Asamoah s’effondre, le cou brisé. Luxations, fractures, blocage vertébral. L’hôpital parle de compression nerveuse selon des propos relayés par L’Équipe . Le club parle d’opération « réussie » , malgré un risque de paraplégie.

La banalisation du danger dans le football ordinaire

Et pendant que le monde du foot s’émeut, la réalité reste la même : sur trop de terrains de divisions inférieures, des cas comme celui-là se répète . Il y a quelques semaines, le cas de Billy Vigar, tristement décédé après un choc contre un mur en béton en Angleterre, rappelait que la sécurité est un concept fragile. Panneaux publicitaires collés aux lignes, grillages rouillés, mur en béton, ce qui serait jugé inacceptable et non professionnel dans un grand stade devient normal, familier et banal dans un petit match amateur.…

L'offre BoursoBank