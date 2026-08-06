Un joueur ougandais battu à proximité de son domicile

Le football ougandais est en deuil. David Owori, capitaine du SC Villa et international avec les Cranes, est mort mercredi à l’âge de 27 ans des suites d’une violente agression survenue près de son domicile, à Kampala. Le joueur aurait été attaqué mardi soir par plusieurs individus dans le quartier de Makindye.

Selon le média ougandais Daily Monitor, des témoins les auraient vus le frapper avec des pavés avant de lui dérober ses affaires et de prendre la fuite. D’abord transporté dans une clinique alors qu’il était encore conscient, Owori a ensuite été transféré au Case Hospital, où son état s’est détérioré et où il a fini par succomber à ses blessures. …

MJ pour SOFOOT.com