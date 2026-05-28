L'UNFP FC bientôt de retour sur les pelouses

Au boulot. L’UNFP l’a annoncé ce jeudi matin : l’édition 2026 du stage UNFP FC démarrera le 23 juin prochain et se clôturera le 8 août prochain. Créé par René Charrier en 1990, ce stage estival s’adresse à une classe des footballeurs rarement sous le feu des projecteurs : les chômeurs.

Pendant six semaines, ces joueurs sans contrat, qui ont sollicité l’Union nationale des footballeurs professionnels, s’entraînent en groupe avec un staff de qualité, des infrastructures modernes et surtout, ils disputent des matchs face à des équipes professionnelles. La saison dernière, l’UNFP FC avait notamment affronté le Paris FC. Ces matchs leurs permettent d’être à 100% de leur forme lorsqu’un club souhaitera les signer. …

MBC pour SOFOOT.com